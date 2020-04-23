Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пик COVID-19 в Москве прогнозируется на майские праздники

Пик COVID-19 в Москве прогнозируется на майские праздники

 Контроль за нарушениями ПДД автоматизируют по всей России

Контроль за нарушениями ПДД автоматизируют по всей России
Песков заявил, что Путин не обозначал позицию по амнистии в связи с 9 Мая

Песков заявил, что Путин не обозначал позицию по амнистии в связи с 9 Мая

 Соломон Манн объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику

Соломон Манн объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику
Цеков объяснил самовредительство Украины при блокировке резолюции РФ в ООН

Цеков объяснил самовредительство Украины при блокировке резолюции РФ в ООН

 Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам
Пик COVID-19 в Москве прогнозируется на майские праздники

Пик COVID-19 в Москве прогнозируется на майские праздники

 Контроль за нарушениями ПДД автоматизируют по всей России

Контроль за нарушениями ПДД автоматизируют по всей России
Песков заявил, что Путин не обозначал позицию по амнистии в связи с 9 Мая

Песков заявил, что Путин не обозначал позицию по амнистии в связи с 9 Мая

 Соломон Манн объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику

Соломон Манн объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику
Цеков объяснил самовредительство Украины при блокировке резолюции РФ в ООН

Цеков объяснил самовредительство Украины при блокировке резолюции РФ в ООН

 Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам
13:20   23 Апреля 2020
Общество

Второй день подряд в РФ наблюдается снижение числа пациентов с COVID-19

Второй день подряд в РФ наблюдается снижение числа пациентов с COVID-19

Суточное количество заболевших коронавирусом в РФ снизилось более чем на 800 человек.

Второй день подряд наблюдается тенденция к уменьшению числа зараженных: за минувшие сутки в России коронавирус выявлен у 4774 человек, согласно сведениям оперативного штаба. Уточним, что 21 апреля говорилось о 5642 инфицированных, а 22 апреля — о 5236 пациентах с COVID-19.

Подчеркнем, что в связи с пандемией коронавируса российскими властями предпринимаются различные меры по оказанию поддержки населения России. Также во многих городах РФ введен режим самоизоляции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #статистика #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...