Второй день подряд в РФ наблюдается снижение числа пациентов с COVID-19

Суточное количество заболевших коронавирусом в РФ снизилось более чем на 800 человек.

Второй день подряд наблюдается тенденция к уменьшению числа зараженных: за минувшие сутки в России коронавирус выявлен у 4774 человек, согласно сведениям оперативного штаба. Уточним, что 21 апреля говорилось о 5642 инфицированных, а 22 апреля — о 5236 пациентах с COVID-19.

Подчеркнем, что в связи с пандемией коронавируса российскими властями предпринимаются различные меры по оказанию поддержки населения России. Также во многих городах РФ введен режим самоизоляции.