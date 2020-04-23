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Песков заявил, что Путин не обозначал позицию по амнистии в связи с 9 Мая

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13:13   23 Апреля 2020
Политика

Песков заявил, что Путин не обозначал позицию по амнистии в связи с 9 Мая

Песков заявил, что Путин не обозначал позицию по амнистии в связи с 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин не обозначал позицию о вероятности амнистии в связи с празднованием 9 Мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, официальных заявлений по этому вопросу не было. Пресс-секретарь подчеркнул, что соответствующая инициатива президентского совета по правам человека (СПЧ) до Путина пока не поступила. 

Как сообщалось, российский лидер принял решение о переносе парада Победы и шествия "Бессмертного полка" на более поздний срок — торжественные мероприятия планируется провести в 2020 году.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #песков #амнистия

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