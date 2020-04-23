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13:12   23 Апреля 2020
Общество

Песков заявил об отсутствии точной даты снятия ограничений по COVID-19

Песков заявил об отсутствии точной даты снятия ограничений по COVID-19

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные сроки действия ограничений, которые были введены для россиян с целью борьбы с распространением коронавируса. Пока, отметил он, вопрос о дате окончания режима самоизоляции остается открытым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о дате окончания режима самоизоляции в России, заявил, что в настоящее время точной даты снятия ограничений по коронавирусу никто не называл. 

Говорить об отмене режима самоизоляции для россиян можно будет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране придет в норму, отметил Песков/

"Нет. Такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией", — сказал официальный представитель Кремля.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 62 тысячи 773 человека с подтвержденным диагнозом "COVID-19". Случаев летального исхода — 555. 

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Автор: Илья Романович
#песков #самоизоляция #коронавирус

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