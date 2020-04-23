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13:07   23 Апреля 2020
Россия

Песков назвал Навального некомпетентным в вопросах экономики

Песков назвал Навального некомпетентным в вопросах экономики

Предложения блогера Алексея Навального по российской экономике очень популистские и поверхностные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, который просмотрел предложения Навального, множество инициатив блогера не имеют никакого отношения к реальному функционированию страны и экономики. Песков также уточнил, что такую поверхностность можно объяснить некомпетентностью Навального в этих вопросах.

Как сообщалось, Навальный предложил раздать всем россиянам крупные суммы денег, не задумавшись, чем это обернется для экономики страны и, в последствии, для самих же россиян. Опытные экономисты, комментируя такое предложение, отмечали, что в современном мире концепция разбрасывания денег уже давно признана неэффективной.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #политика #навальный

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