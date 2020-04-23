Пикин считает, что ситуация на рынке нефти может измениться только при двух условиях

Ситуация на мировом рынке нефти вряд ли в ближайшее время будет располагать к повышению котировок, но все может измениться.

Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что пандемия коронавируса удерживает нефтяной рынок в крайне волатильном состоянии, но при необходимости страны ОПЕК+ готовы вмешаться.

«Коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел из-за распродажи фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствия спроса на дополнительные поставки нефти в мае и вероятности затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — заявил Новак, слова которого приводило агентство RT.

При этом глава Минэнерго отметил, что речь идет не о торговле реальной нефтью, а о «бумажном рынке». К тому же, страны ОПЕК+, по его словам, следят за развитием ситуации и имеют возможность повлиять на него при необходимости, поэтому не нужно драматизировать ситуацию.

Комментируя слова министра, ведущий аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков отметил, что на нефтяном рынке остается много неопределенности, поэтому можно ждать реакции рейдеров на малейшие новостные поводы.

«Ситуация становится все более запутанной (…) Неясно, насколько быстро будет восстанавливаться спрос, насколько большой переизбыток. Как минимум до июня мы будем в большой неопределенности», — заявил Юшков, слова которого приводит агентство Baltnews.

В то же время, Сергей Пикин добавил, что общее настроение на рынке нефти остается негативным.

«Если брать Brent, на следующей неделе закрытие этого фьючерса, и, видимо, кто-то хочет повторения истории (с ценой на американскую нефть марки WTI, которая впервые в истории опустилась до отрицательных показателей). Однако, думаю, такого не будет», — считает директор Фонда энергетического развития.

Он также предположил, что для изменения ситуации необходимо, чтобы были выполнены два условия:

«Первое: выход из карантина самых крупных экономик мира – Евросоюза и США. Китай уже вышел и будет набирать обороты, но он один всю мировую экономику не вытянет, и мировой спрос на нефть – тоже. Второе: выполнение сделки ОПЕК+ и кампания, которая начнется 1 мая. Она должна быть реализована и выполняться по оговоренным условиям», — заключил эксперт.

Напомним, в начале текущей недели цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной – стоимость майских фьючерсов по окончании торгов на Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировалась на уровне минус 37,63 долларов за баррель. Причиной обвала, по мнению экспертов, стал чрезвычайно низкий спрос на сырье.