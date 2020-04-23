В Кремле назвали ответственных за введение цифровых пропусков по всей России

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков рассказал, кто должен принимать решение о введении цифровых пропусков для передвижения на общественном и личном транспорте.

Вопросом введения пропусков на всей территории Российской Федерации должны заниматься представители правительственного штаба. Об этом пресс-секретарь президента страны рассказал в ходе брифинга с журналистами 23 апреля.

Цифровые пропуска были введены в Москве и Московской области с 15 апреля, оформить их можно было с 13 апреля. Инициатором появления подобных документов стали региональные власти. Число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 33 940 человек. В столице РФ выявлено более половины от всех случаев заражения, зафиксированных в стране.