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12:59   23 Апреля 2020
Россия

Песков сообщил, как обстоит ситуация с блокировкой Telegram в РФ

Песков сообщил, как обстоит ситуация с блокировкой Telegram в РФ

Необходимо ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram в России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Есть ситуация де-факто и де-юре, пояснил Песков. Кремль исходит из ситуации де-юре, сообщил официальный представитель Кремля в ходе ежедневного брифинга при участии представителей крупных российских СМИ.

Что касается работы Telegram, ситуация де-факто иная, добавил Песков, отметив, что от других комментариев воздержится.

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Автор: Илья Романович
#россия #telegram #блокировка

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