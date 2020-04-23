Песков сообщил, как обстоит ситуация с блокировкой Telegram в РФ

Необходимо ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram в России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Есть ситуация де-факто и де-юре, пояснил Песков. Кремль исходит из ситуации де-юре, сообщил официальный представитель Кремля в ходе ежедневного брифинга при участии представителей крупных российских СМИ.

Что касается работы Telegram, ситуация де-факто иная, добавил Песков, отметив, что от других комментариев воздержится.