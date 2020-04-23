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12:52   23 Апреля 2020
Весь мир

Цеков объяснил самовредительство Украины при блокировке резолюции РФ в ООН

Цеков объяснил самовредительство Украины при блокировке резолюции РФ в ООН

Украинские представители в ООН заблокировали резолюцию России против санкций, навредив своей стране. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Цеков убежден, что такие действия Киева демонстрируют нынешнее состояние политической верхушки Украины: политики не в состоянии дать объективную оценку ситуации.

«В принципе, они ее никогда не были способны объективно оценить. Даже в сегодняшней ситуации, когда государства страдают от серьезнейшей эпидемии, когда гибнут люди, представители Украины в ООН не способны пойти даже на элементарные компромиссы», — объяснил сенатор.

Такие действия, по его словам, в первую очередь вредят самой Украине. Страна находится под ограничениями со стороны России, они были ответом на украинские санкционные списки, в которые внесли российских граждан.

22 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкций на время пандемии коронавируса. Дипломат также выдвинул обвинения в «манипуляциях» в сторону Москвы и пообещал, что Киев и дальше будет блокировать российские резолюции подобного толка.

«Украина не могла поддержать такую резолюцию», — написал Кулеба на странице ведомства в Facebook.

При этом, Россия была не единственным инициатором резолюции, в ней поучаствовали 27 стран. В документе предлагалось отказаться от односторонних санкций, которые ввели в обход ООН. Это обеспечило бы доступ к товарам продовольствия и лекарствам в условиях пандемии COVID-2019.

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Автор: Лев Собакин
#россия #украина #санкции #оон #пандемия #коронавирус

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