Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

Самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер" будет построен на дальневосточной верфи "Звезда". Контракт об этом подписали представители верфи и "Росатома".

Мощность атомного ледокола "Лидер" в два раза превосходит мощность российских же ледоколов серии "Арктика", которые начали приниматься в эксплуатацию. Буквально три дня назад "Коммерсантъ" сообщал о возможности подписания контракта на строительство "Лидера" до конца апреля. Теперь этот амбициозный проект документально оформлен и готов к старту. О подписании контракта между "Звездой" и "Росатомом" сообщает РИА Новости.