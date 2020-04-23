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12:07   23 Апреля 2020
Россия

Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

Самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер" будет построен на дальневосточной верфи "Звезда". Контракт об этом подписали представители верфи и "Росатома".

Мощность атомного ледокола "Лидер" в два раза превосходит мощность российских же ледоколов серии "Арктика", которые начали приниматься в эксплуатацию. Буквально три дня назад "Коммерсантъ" сообщал о возможности подписания контракта на строительство "Лидера" до конца апреля. Теперь этот амбициозный проект документально оформлен и готов к старту. О подписании контракта между "Звездой" и "Росатомом" сообщает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#лидер #росатом #ледокол

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