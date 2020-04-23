Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края

Правоохранители провели обыск у первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина. СК возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств.

Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю сообщила о проведении обысков у замглавы председателя правительства Михаила Сюткина. Правоохранители рассказали об окончании мероприятий в кабинете заместителя председателя правительства Пермского края.

СК возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средства при строительстве зоопарка в Перми. Были задержаны экс-директор краевого управления и руководитель проекта строительства.

Михаил Сюткин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заместитель председателя правительства Пермского края вынужден проработать в регионе до конца месяца.