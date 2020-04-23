Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

 Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края

Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

 Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края

Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
12:00   23 Апреля 2020
Россия

Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края

Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края

Правоохранители провели обыск у первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина. СК возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств.

Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю сообщила о проведении обысков у замглавы председателя правительства Михаила Сюткина. Правоохранители рассказали об окончании мероприятий в кабинете заместителя председателя правительства Пермского края.

СК возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средства при строительстве зоопарка в Перми. Были задержаны экс-директор краевого управления и руководитель проекта строительства.

Михаил Сюткин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заместитель председателя правительства Пермского края вынужден проработать в регионе до конца месяца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#обыски #пермь #зоопарк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...