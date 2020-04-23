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11:56   23 Апреля 2020
Общество

Глава S7 назвал сроки восстановления авиасообщения после коронавируса

Глава S7 назвал сроки восстановления авиасообщения после коронавируса

Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвали ориентировочные сроки восстановления авиасообщения в мире.

Мировая авиация начнет преодолевать последствия пандемии коронавируса через год — в апреле 2021 года, уверен Филев. Он уверен, что смысл мер против коронавируса — растягивание пика заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела необходимые ресурсы для помощи тяжелобольным, пишет "Коммерсантъ".

Он также прогнозирует снижение российского пассажиропотока после кризиса в два раза. Ранее сообщалось, что к сентябрю 2020 года международный пассажиропоток может сократиться на 1,2 миллиарда человек по сравнению с показателями до пандемии. 

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Автор: Василий Пименов
#самолет #авиация #коронавирус

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