Глава S7 назвал сроки восстановления авиасообщения после коронавируса

Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвали ориентировочные сроки восстановления авиасообщения в мире.

Мировая авиация начнет преодолевать последствия пандемии коронавируса через год — в апреле 2021 года, уверен Филев. Он уверен, что смысл мер против коронавируса — растягивание пика заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела необходимые ресурсы для помощи тяжелобольным, пишет "Коммерсантъ".

Он также прогнозирует снижение российского пассажиропотока после кризиса в два раза. Ранее сообщалось, что к сентябрю 2020 года международный пассажиропоток может сократиться на 1,2 миллиарда человек по сравнению с показателями до пандемии.