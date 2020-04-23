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11:46   23 Апреля 2020
Общество

Узники концлагерей просят СК РФ расследовать действия финских властей в Карелии в войну

Узники концлагерей просят СК РФ расследовать действия финских властей в Карелии в войну

Бывшие малолетние узники концентрационных финских лагерей попросили Следственный комитет РФ расследовать действия оккупационных властей в Карелии во время Великой Отечественной войны.

Во время войны в Карелии финны организовали 14 концлагерей, в которых находились 50 000 человек. Преимущественно это были мирные граждане. Через финские концлагеря прошли около четверти населения Карелии. Значительная часть была расстреляна. 

Возглавляли финскую военную администрацию подполковник Котилайнен и его помощник  подполковник Рагнар Нордстрем. После окончания Великой Отечественной войны никто из виновных за геноцид не понес наказания.

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Автор: Руслан Неглинный
#карелия #ск #концлагеря

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