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11:27   23 Апреля 2020
Армия

Россия создает средства противодействия гиперзвуковому оружию

Россия создает средства противодействия гиперзвуковому оружию

Российские специалисты приступили к разработке средств защиты от гиперзвукового вооружения, пишут СМИ.

Разрабатываемое средство противодействия гиперзвуковым летательным аппаратам (ГЗЛА) представляет собой систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает издание "Известия". При помощи подобного комплекса планируется постановка помех, подавляющих прицельные приспособления гиперзвукового вооружения на подлете к цели, что в разы снизит точность ГЗЛА, имеющих оптико-электронные, радиолокационные или спутниковые головки самонаведения.

Подобная система должна будет обеспечить эффективное противодействие гиперзвуковому оружию даже в случае, если оно сможет успешно преодолеть комплексы ПВО и ПРО, заявили специалисты.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #гиперзвуковое оружие #рэб

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