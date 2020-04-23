«Не время умирать». Какой бизнес выиграл от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса разорила одни сферы бизнеса и обогатила другие. Рестораны и фудкорты закрыты, но сервисы доставки еды процветают как никогда. Невиданный рост клиентов у образовательных онлайн-площадок, куда перешли все учащиеся и преподаватели после временного закрытия школ и университетов. Двери кинозалов заперты до окончания карантина, зритель ушел в онлайн-кинотеатры, которые делают внушительные скидки на подписку или вовсе дарят ее всем желающим.

Режим самоизоляции был введен в России в конце марта. «Политика Сегодня» выяснила, какие сферы бизнеса вырвались в лидеры, когда все вокруг закрыто.

Режим питания нарушать нельзя

С момента введения режима самоизоляции заметно выросла популярность сервисов доставки еды. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что оборот рынка онлайн-доставки продуктов из ресторанов и магазинов в 2020 году может увеличиться вдвое:

«Сама по себе доставка еды в интернете у нас даже по 2019 году получилась больше 124 миллиардов рублей — это все вместе: доставка из магазинов и доставка из ресторанов. Мы понимаем, что в этом году эта сумма может реально удвоиться с учетом того, как развивается сейчас рынок».

Количество запросов по теме «доставка» в Google увеличилось больше, чем в два раза: с 29 марта частота запросов достигла отметки 100 (означает наивысший уровень популярности запроса – прим. ред.). Для сравнения, в праздничные дни 23 февраля этого года показатель был на отметке 28.

Представители сервиса «Яндекс.Еда» рассказали «Политике Сегодня», что число ресторанов, подключившихся к доставке в период пандемии выросло на треть.

«Если в конце декабря на платформе ("Яндекс.Еда" — прим. ред.) было 14 тысяч ресторанов, то сейчас их уже более 18 тысяч. Подключаются, в том числе, независимые рестораны и рестораны высокой кухни, которые до этого не работали с доставкой. Сервис также начал подключать продовольственные магазины – первым из них стала "Азбука вкуса"».

В сервисе добавили, что и число желающих развозить заказы увеличилось в пять раз. Люди приходят из отраслей, на которых пандемия отразилась больше всего — ресторанный бизнес и розничная торговля, впавшая в бессрочную спячку.

Интересная деталь — изменилось отношение клиентов к курьерам, отметили в «Яндекс.Еде». Так, люди стали в два раза чаще оставлять чаевые. Для безопасности сотрудников и клиентов перед каждой сменой курьерам измеряют температуру, каждому выдают дезинфицирующие салфетки, защитные маски и перчатки.

Спрос на доставку растет так быстро, что компания решила подключить и другие свои сервисы.

«Мы уже тестируем доставку автокурьерами в Москве и Санкт-Петербурге. Заказы из первых 50-ти ресторанов здесь также начали доставлять водители, сотрудничающие с сервисом "Яндекс.Такси". Благодаря этому теперь заказы могут доставляться в радиусе восьми километров от заведения или в 20 минутах езды на машине – ранее зона доставки была ограничена четырьмя километрами».

Учиться и еще раз учиться

Режим самоизоляции – неплохая возможность подтянуть свои знания или научиться чему-то новому. Электронные библиотеки, образовательные проекты и онлайн-курсы открыли пользователям свободный доступ и уверенно набирают аудиторию. Так, большую популярность обрел сервис Zoom, в котором одновременно могут созваниваться по видеосвязи до 1000 участников. Агентство Reuters пишет, что число пользователей Zoom достигло 300 миллионов человек, увеличившись за последние три недели на 50 процентов.

На 20 процентов с конца марта выросла активность пользователей онлайн-университета Skillbox, рассказал «Политике Сегодня» соучредитель и программный директор сервиса Сергей Попков.

«В частности, студенты стали гораздо активнее учиться, выполнять домашние задания. <…> В ближайшем будущем собираемся запустить онлайн-марафоны с преподавателями высших учебных заведений, учителями школ, экспертами рынка образования. Марафоны предложим всем, кто сейчас находится в режиме самоизоляции. Сейчас еще мы проводим около 70 вебинаров в месяц, за последние несколько недель количество участников увеличилось на 100–150 процентов».

Самоизоляция изменила карьерные предпочтения аудитории. Растет популярность профессий разработчика игр и программиста.

«На 30 процентов выросло количество запросов по профессиям, которые связаны с геймдевом и разработкой программного обеспечения. Люди в кризис ищут возможность устроиться в отрасль, которая менее подвержена влиянию негативных внешних факторов, чем остальные», — говорит Сергей Попков.

Индустрия компьютерных игр переживает значительный подъем. Многие предпочитают коротать время в виртуальных мирах. Так, жители Китая в феврале этого года скупили в общей сложности более 220 миллионов игр и приложений. Продажи подскочили почти на 40 процентов в сравнении с усредненными показателями за весь 2019 год. В России выросла популярность компьютерных игр, в которых действие разворачивается в постапокалипсисе, например, серия игр Fallout и Metro Exodus.

Компании по производству игр запустили акцию PlayApartTogether. Ее суть в том, что компьютерные игры помогают людям оставаться дома, а значит, и сдерживают распространение коронавируса. В поддержку компании выступил посол ВОЗ по глобальным стратегическим вопросам Рэй Чамберс. Он призвал всех игроков поддержать акцию и не покидать жилье.

Важнейшее из искусств

COVID-19 подвинул не только рестораны и розничную торговлю. Кинозалы опустели, а театр ушел за кулисы. Крупнейшие мировые студии перенесли даты выхода своих фильмов. К примеру, студия Universal одной из первых отодвинула премьеру новой картины про Джеймса Борна «Не время умирать» с апреля на ноябрь этого года. Представители Warner Bros. нацелены более оптимистично – «Чудо-женщину» собираются показать в середине августа.

Зрители ушли смотреть кино в онлайн. Трафик некоторых платформ после января 2020 года подскочил почти в пять раз. Тем более, что сервисы (например, Okko, ivi, «Амедиатека», Wink и другие) дарят бесплатный временный доступ к своим кинотекам или продают подписку за один рубль.

Мировой кинематограф до коронавируса представлял собой слаженный и идеально работающий механизм, считает кинокритик, действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин. Пандемия сломала несколько шестеренок в этой «киномашине».

«Про искусство я не говорю, но система отлично работала для сбора денег. Там если один элемент выпадает, то летит вся индустрия, а сейчас и подавно. У кино пропало ключевое звено – прокат. Он полностью вырубился. Его крушение — это все равно, что урожай поспел, а никто его не собирает», — объяснил киноэксперт.

Сложнее всего в индустрии пришлось тем, кого коронавирус застал за съемкой высокобюджетных картин. Производство фильмов «Миссия: невыполнима — 7», «Матрица — 4», нового «Бэтмена» и «Последней дуэли» Ридли Скотта приостановлено. Даты возобновления съемок неизвестны.

Telegram не отстает

По информации Forbes, в условиях пандемии коронавируса выросла популярность мессенджера Telegram. Исследовательский холдинг «Ромир» сообщает об ускорении темпов роста аудитории:

«В марте среднедневной охват мессенджера составил 12,98 процента (от общего числа участников исследования "Ромир"). Темпы роста аудитории заметно ускорились: в феврале она увеличилась в сравнении с январем лишь 0,53 процентного пункта (в феврале охват за день 11,02процента против 10,49 процента в январе)».

По состоянию на 11.00 23 апреля 2020 года, во всем мире зарегистрировано 2 628 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок спрогнозировал спад эпидемии к лету, когда будет больше солнечных и теплых дней — известно, что на COVID-19 разрушительно действует высокая температура и солнечный свет.