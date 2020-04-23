Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

РЖД изменили правила покупки билетов на поезда. Теперь клиентам необходимо указывать номер телефона или e-mail.

Такая норма закреплена на законодательном уровне. До этого контактные данные клиенты РЖД могли указывать по желанию. Теперь информация о движении поезда, на который куплен билет, будет приходить на электронную почту или мобильный телефон, отмечает телеканал "360". В РЖД заверили, что контактная информация не будет использована для рассылки рекламных сообщений.

РЖД отменили ряд поездов из Кирова, пишет канал RT. Подобное обусловлено ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Так, на майские праздники отменены 53 поезда. Кроме того, еще 76 составов не будут курсировать и в летний сезон. Речь идет и о поезде из Кирова в Адлер.

Всего в РЖД намерены отменить 130 поездов на лето и майские праздники. Ознакомиться с полным списком отмененных составов можно на сайте железнодорожного перевозчика. Те поезда, которые по-прежнему курсируют, дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами.