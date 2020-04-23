Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

 Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края

Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

Россия построит самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"

 Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края

Полиция провела обыск у замглавы правительства Пермского края
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
11:15   23 Апреля 2020
Общество

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

РЖД изменили правила покупки билетов на поезда. Теперь клиентам необходимо указывать номер телефона или e-mail.

Такая норма закреплена на законодательном уровне. До этого контактные данные клиенты РЖД могли указывать по желанию. Теперь информация о движении поезда, на который куплен билет, будет приходить на электронную почту или мобильный телефон, отмечает телеканал "360". В РЖД заверили, что контактная информация не будет использована для рассылки рекламных сообщений.

РЖД отменили ряд поездов из Кирова, пишет канал RT. Подобное обусловлено ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Так, на майские праздники отменены 53 поезда. Кроме того, еще 76 составов не будут курсировать и в летний сезон. Речь идет и о поезде из Кирова в Адлер.

Всего в РЖД намерены отменить 130 поездов на лето и майские праздники. Ознакомиться с полным списком отмененных составов можно на сайте железнодорожного перевозчика. Те поезда, которые по-прежнему курсируют, дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#поезда #ржд #билеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...