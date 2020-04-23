Соломон Манн объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили вице-премьером «по реформам», пытаясь таким образом поднять свои рейтинги, которые стремительно падают.

При этом, если «реформаторский зуд» Саакашвили пустить в нужном направлении, у Зеленского действительно есть шанс удержать вою популярность еще на год.

Такое мнение в четверг высказал израильский политолог Соломон Манн, комментируя в социальной сети Facebook неожиданное возвращение в украинскую политику уже почти забытого во всем мире экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам политолога, он не верит в реформы Саакашвили ни в Грузии, ни на Украине, Тем не менее, у нового вице-премьера есть направления, в которых он может сделать что-то полезное. Во-первых, это война с олигархами и их «посадки».

«Система не даст создать достойный суд, который будет оперативно позволять репрессии против воров. Потому я повторю свой рецепт, который я уже советовал Саакашвили в Одессе: провести через законодателей создание еще одного нового района (например, в Киевской области) и к нему — судебного округа», — предлагает Манн.

Далее, по его словам, Зеленский должен будет назначить новый суд, поставив туда кого-нибудь из обоймы Саакашвили, и издать указ о создании антикоррупционного отделения прокуратуры, которой будет расположено в новом округе.

«По закону, все дела, которые заведет прокуратура в этом округе, будут подсудны этому новому суду — вуаля, без изменений Конституции и без лишнего шума у вас есть настоящий антикоррупционный суд. И нужна-то всего воля президента и немного хитрости», — отмечает политолог.

После этого достаточно назначить грузинского спецпрокурора и «посадки», по мнению Манна, потекут рекой. Правда, часть из них будет отклонена верховным судом, но это случиться лишь через год-два, а к тому времени основная цель будет достигнута – воры и олигархи испугаются и кинутся бежать из страны.

«Первыми, кого надо реально сажать в тюрьму, чтобы резко уменьшить беспорядок в стране, — это тех олигархов, которые вмешиваются в политику, как Коломойский и компания, даже пару недель в тюрьме благотворно на него повлияют — кто, например, сейчас слышал и вспоминал о Корбане? – напомнил Манн. – Также через пару месяцев после тюрьмы исчезнет и имя Коломойского. Также нужно поступить и с Порошенко и его политическим пулом».

Во-вторых, по словам политолога, Саакашвили может заняться реформами арбитража, которые также можно провести без участия Верховной рады и внесения изменений в Конституцию.

«Просто учредить арбитражи при ТПП, предварительно сменив руководство и пригласив иностранных судей. Об этом я уже писал, нет смысла вдаваться в подробности», — предлагает эксперт.

В-третьих, необходимо провести полную распродажу государственной собственности иностранным консорциумам, обеспечив стопроцентно прозрачные бенефициары.

«Продолжаю советовать Зеленскому (Саакашвили) продавить создание страхового фонда инвестиций в Украину с Францией, ЕБРР и Канадским банком развития. Без этого инвестиций не будет», — подчеркнул Манн.

В-четвертых, необходимо, наконец отменить разрешительный порядок таможенного декларирования для предприятий среднего и малого бизнеса, которые готовы вносить одноразовый страховой залог, чтобы они могли внести этот залог и забыть о проблемах с таможней.

В-пятых, по мнению Манна, нужно ввести мораторий на любые проверки в отношении малого бизнеса.

«Опыт Казахстана говорит, что в этом нет ничего страшного. Запрет на проверки также не требует никаких новых законов — только указа президента. Для начала он может сделать это на год, а потом продлевать», — считает политолог.

Народу, отмечает он, нужно дать возможность зарабатывать, чтобы прокормить себя, потому, что в противном случае обязанность накормить голодных ложится на государство.