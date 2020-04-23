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10:52   23 Апреля 2020
Общество

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Врачи заявили, что 42 пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.

Большинство летальных случаев зафиксировано в Москве — в столице скончались 27 человек. По три человека скончались в Петербурге, Краснодарском и Красноярском крае. По одному смертельному исходу зафиксировано в Брянской, Нижегородской, Тульской и Ярославской области, а также в Пермском крае и Ингушетии. Всего в России скончалось 555 человек с коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека.

 

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Автор: Яна Либерман
#россия #статистика #коронавирус

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