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10:46   23 Апреля 2020
Общество

Оперштаб заявил о 4774 новых пациентах с COVID-19 в РФ

Оперштаб заявил о 4774 новых пациентах с COVID-19 в РФ

Российские врачи зафиксировали 4774 новых случая заражения коронавирусом в стране за минувшие сутки.

Уточняется, что выздоровел 471 человек. В настоящее время в России зарегистрировано 62 773 зараженных в 85 регионах РФ, а число выздоровевших россиян увеличилось до 4891 человека.

В России уровень заболеваемости коронавирусом ниже, чем в США и Италии. Во многих городах страны введен режим самоизоляции в рамках мер по предотвращению распространения заболевания.

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Автор: Яна Либерман
#россия #статистика #коронавирус

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