Потенциальный трубоукладчик "Северного потока — 2" направляется к Великобритании

Судно "Академик Черский", которое ранее обозначили как достройщика газопровода «Северный поток — 2», сменило курс на Великобританию.

Трубоукладчик направляется в порт Абердина (Шотландия), согласно данным сервиса для отслеживания судов. Ранее "Академик Черский" вышел из Находки и отправился в сторону Сингапура. Позднее курс был изменен на Шри-Ланку, а после — на Мозамбик. Далее корабль обошел Африку и прибыл в порт Лас-Пальмас.

Известно, что 30 апреля "Академик Черский" должен был зайти в египетский Порт-Саида, однако его курс вновь был изменен в направлении Атлантического океана. Судно эксплуатируется ООО "Газпром флот". В конце 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить работы по строительству газопровода и увела суда-трубоукладчики. По заявлению главы "Газпрома" Алексея Миллера, "Северный поток — 2" будет достроен своими силами.