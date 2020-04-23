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10:32   23 Апреля 2020
Политика

Депутаты ГД выступили с инициативой об отмене блокировки Telegram

Депутаты ГД выступили с инициативой об отмене блокировки Telegram

Депутаты Государственной думы РФ инициировали законопроект, отменяющий блокировку мессенджера Telegram. Авторами инициативы выступили парламентарии Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

Как объясняют депутаты, блокировка лишь наносит ущерб "престижу государственной власти". На рынке интернет-ресурсов есть масса платных и бесплатных предложений, который дают возможность без потерь обойти блокировку мессенджера. В итоге, подавляющее большинство людей ими спокойно пользуются.

Интересно, что Telegram используют как рабочий чат в том числе и сотрудники многих органов государственной власти. Так, например, сейчас с помощью мессенджера оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусом Москвы дает населению информацию о ситуации с пандемией COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#депутаты #telegram #блокировка

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