Депутаты ГД выступили с инициативой об отмене блокировки Telegram

Депутаты Государственной думы РФ инициировали законопроект, отменяющий блокировку мессенджера Telegram. Авторами инициативы выступили парламентарии Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

Как объясняют депутаты, блокировка лишь наносит ущерб "престижу государственной власти". На рынке интернет-ресурсов есть масса платных и бесплатных предложений, который дают возможность без потерь обойти блокировку мессенджера. В итоге, подавляющее большинство людей ими спокойно пользуются.

Интересно, что Telegram используют как рабочий чат в том числе и сотрудники многих органов государственной власти. Так, например, сейчас с помощью мессенджера оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусом Москвы дает населению информацию о ситуации с пандемией COVID-19.