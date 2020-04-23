Ракова сообщила, что в Москве выздоровел 181 пациент с коронавирусом

Российские медики вылечили от коронавируса еще 181 пациента в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящее время от COVID-19 выздоровели уже 2448 человек, добавила заммэра. Ракова надеется, что новый способ лечения с помощью донорской плазмы крови будет и в дальнейшем благоприятно влиять на рост этой положительной динамики.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Уточним, что в РФ уровень заболеваемости инфекцией ниже, чем в США и Италии.