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10:21   23 Апреля 2020
Политика

Путин поручил правительству утвердить до мая льготную ипотеку

Путин поручил правительству утвердить до мая льготную ипотеку

Правительство России должно до начала мая утвердить программу льготного ипотечного кредитования. Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет о субсидировании ипотеки для всех граждан страны под 6,5% годовых. Такая мера поддержки строительной отрасли и россиян на фоне пандемии была озвучена главой государства в рамках одного из совещаний с кабинетом министров.

Воспользоваться этой программой можно один раз. Максимальная сумму займа для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 8 млн рублей, для регионов – 3 млн рублей. Кредит действует только для первичного жилья. Воспользоваться предложением можно до 1 ноября текущего года.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #ипотека #поручение #кабмин

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