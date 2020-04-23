Путин поручил правительству утвердить до мая льготную ипотеку

Правительство России должно до начала мая утвердить программу льготного ипотечного кредитования. Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет о субсидировании ипотеки для всех граждан страны под 6,5% годовых. Такая мера поддержки строительной отрасли и россиян на фоне пандемии была озвучена главой государства в рамках одного из совещаний с кабинетом министров.

Воспользоваться этой программой можно один раз. Максимальная сумму займа для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 8 млн рублей, для регионов – 3 млн рублей. Кредит действует только для первичного жилья. Воспользоваться предложением можно до 1 ноября текущего года.