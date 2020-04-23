Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

 Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

 Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
10:18   23 Апреля 2020
Политика

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Правоохранители России и Евросоюза пресекли преступную деятельность международной группировки, которая занималась кражей персональных данных россиян и граждан ЕС.

Как рассказал глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов, выявлена преступная сеть, участники которой воровали данные и хранили их на европейских серверах.

Правоохранители провели операцию, во время которой вышли на преступников, находящихся за границей. Похищенные данные уничтожены, что позволило избежать ущерба гражданам, у которых они были украдены. В группировке состояли десятки человек, укравших сведения из банков РФ и Евросоюза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #ес #преступники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...