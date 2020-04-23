Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Правоохранители России и Евросоюза пресекли преступную деятельность международной группировки, которая занималась кражей персональных данных россиян и граждан ЕС.

Как рассказал глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов, выявлена преступная сеть, участники которой воровали данные и хранили их на европейских серверах.

Правоохранители провели операцию, во время которой вышли на преступников, находящихся за границей. Похищенные данные уничтожены, что позволило избежать ущерба гражданам, у которых они были украдены. В группировке состояли десятки человек, укравших сведения из банков РФ и Евросоюза.