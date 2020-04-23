Постпредство РФ выразило сомнение в солидарности стран ООН в борьбе с COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

 Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

 Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
10:02   23 Апреля 2020
Политика

Постпредство РФ выразило сомнение в солидарности стран ООН в борьбе с COVID-19

Постпредство РФ выразило сомнение в солидарности стран ООН в борьбе с COVID-19

Ряд западных стран, заблокировавших резолюцию РФ об отмене односторонних санкций, не смогли отказаться от своих политических интересов ради всеобщей борьбы с пандемией коронавируса, заявило постпредство РФ при Организации Объединенных Наций (ООН).

Россия ранее выдвинула резолюцию в ООН, которая заключалась в отмене односторонних санкций против развивающихся стран в пользу борьбы с пандемией COVID-19, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам российских дипломатов, страны, не поддержавшие резолюцию, не смогли подтвердить свое намерение объединиться для всеобщего противостояния инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#рф #санкции #оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...