Постпредство РФ выразило сомнение в солидарности стран ООН в борьбе с COVID-19

Ряд западных стран, заблокировавших резолюцию РФ об отмене односторонних санкций, не смогли отказаться от своих политических интересов ради всеобщей борьбы с пандемией коронавируса, заявило постпредство РФ при Организации Объединенных Наций (ООН).

Россия ранее выдвинула резолюцию в ООН, которая заключалась в отмене односторонних санкций против развивающихся стран в пользу борьбы с пандемией COVID-19, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам российских дипломатов, страны, не поддержавшие резолюцию, не смогли подтвердить свое намерение объединиться для всеобщего противостояния инфекции.