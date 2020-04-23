Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

 Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

Россиянам объяснили, как изменились правила покупки железнодорожных билетов

 Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом

Медики заявили о 42 скончавшихся в РФ пациентах с коронавирусом
Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

Полиция пресекла деятельность банды, укравшей десятки тысяч персональных данных

 Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19
Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
10:31   23 Апреля 2020
Весь мир

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Фейковые новости стали характерной приметой эпохи торжества постправды. Гигабиты информации, проносящиеся сквозь сознание условного обывателя, бросают вызов критическому мышлению. Здесь и сейчас актуальна максима выдающегося французского математика и философа XVII века Рене Декарта: «сомневайся во всем».

Необходимость критической оценки иллюстрирует публикация издания «Ближневосточный глаз» (Middle East Eye) от 21 апреля. Оно разместило обширный материал под названием «EXCLUSIVE: Saudis launched oil price war after 'MBS shouting match with Putin» (Эксклюзив: Саудиты начали нефтяную войну после перепалки принца Салмана с Путиным).

И сразу же пересказ самой скандальной части статьи публикует авторитетная в определенных кругах украинская «Хвиля» (волна). С учетом времени на перевод и размещение материала, складывается впечатление, что редакторы изданий находятся на прямой связи друг с другом.

Если верить автору, который ссылается на «высокопоставленного чиновника в Саудовской Аравии», фактический диктатор королевства принц Сальман связался с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером и проинформировал его о содержании готовящегося звонка в Москву. 

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

В беседе принца с президентом РФ прозвучал ультиматум: господин Путин соглашается с предлагаемым в рамках ОПЕК+ сокращением нефтедобычи, или саудиты зальют мир дешевой нефтью.

«Путин отказался от ультиматума, и разговор окончился плохо», — заявил саудовский чиновник на условиях анонимности.

Поставим себя на место тех, чей разум чужд обоснованным сомнениям.

Во-первых, прямым текстом сказано, что Саудовская Аравия государство подчиненное, без разрешения старшего советника президента США, каковым зять Трампа является с 20 января 2017 года, решений не принимает.

Во-вторых, России вообще, и президенту Путину, в частности, глубоко безразличны поддержанные Штатами ультиматумы ваххабитской диктатуры.

Что до последствий (не этого никогда не происходившего диалога) попытки Саудовской Аравии «поставить Россию на колени», то графики изменения цен на нефть WTI и российскую Urals более чем наглядны:

WTI

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Urals

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Год назад оба сорта торговались приблизительно по одной цене, а сегодня российская нефть колеблется вокруг 16-22 долларов за баррель. WTI, которой торгуют в том числе и американцы, мало того что падала до почти минус 40 долларов, так и на момент подготовки материала торгуется по $15,39.

В дополнение к графикам на несостоятельность теории о способности саудитов ставить Москве ультиматумы указывает их же миролюбивое заявление.

«Королевство подтверждает стремление к достижению стабильности на рынке нефти и готовность принять любые дополнительные меры в партнерстве со странами ОПЕК+ и другими производителями», — сообщает агентство Saudi Press Agency (SPA).

Тем временем уже 43% американцев, согласно исследованию Pew Research Center,  потеряли в зарплате и оказались на грани увольнения. А 28% из них сообщили, что уже стали безработными. При этом нефтедобывающие компании разоряются, нефть хранить негде, сокращение (уже на миллион баррелей) в не участвующих ни в каких соглашениях США, идет «естественным» путем. К примеру, добывающий почти половину американской нефти Техас требует сократить добычу еще на миллион баррелей.

Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Что до России, то пресс-секретарь президента Песков назвал «очередной чушью» сообщения о якобы ссоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии и объяснил обвал цен на нефть WTI действиями спекулянтов, призвав не придавать ситуации «апокалиптическую окраску». Россия готова ко всему и спокойна.

Если вспомнить, что 4 марта глава Минэнерго РФ Александр Новак демонстративно покинул проходившее в Вене заседание ОПЕК+, а 6 марта выход России из сделки был подтвержден официально, то спокойствие Москвы объяснимо: к войне готовились, начали вовремя и пока все идет по плану.

И это планы не США и не Саудовской Аравии.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Михаил Онуфриенко
#нефть #саудовская аравия #опек #urals #wti

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...