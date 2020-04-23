Королевский ультиматум Путину. Как восточные сказки уступили место антироссийским фейкам

Фейковые новости стали характерной приметой эпохи торжества постправды. Гигабиты информации, проносящиеся сквозь сознание условного обывателя, бросают вызов критическому мышлению. Здесь и сейчас актуальна максима выдающегося французского математика и философа XVII века Рене Декарта: «сомневайся во всем».

Необходимость критической оценки иллюстрирует публикация издания «Ближневосточный глаз» (Middle East Eye) от 21 апреля. Оно разместило обширный материал под названием «EXCLUSIVE: Saudis launched oil price war after 'MBS shouting match with Putin» (Эксклюзив: Саудиты начали нефтяную войну после перепалки принца Салмана с Путиным).

И сразу же пересказ самой скандальной части статьи публикует авторитетная в определенных кругах украинская «Хвиля» (волна). С учетом времени на перевод и размещение материала, складывается впечатление, что редакторы изданий находятся на прямой связи друг с другом.

Если верить автору, который ссылается на «высокопоставленного чиновника в Саудовской Аравии», фактический диктатор королевства принц Сальман связался с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером и проинформировал его о содержании готовящегося звонка в Москву.

В беседе принца с президентом РФ прозвучал ультиматум: господин Путин соглашается с предлагаемым в рамках ОПЕК+ сокращением нефтедобычи, или саудиты зальют мир дешевой нефтью.

«Путин отказался от ультиматума, и разговор окончился плохо», — заявил саудовский чиновник на условиях анонимности.

Поставим себя на место тех, чей разум чужд обоснованным сомнениям.

Во-первых, прямым текстом сказано, что Саудовская Аравия государство подчиненное, без разрешения старшего советника президента США, каковым зять Трампа является с 20 января 2017 года, решений не принимает.

Во-вторых, России вообще, и президенту Путину, в частности, глубоко безразличны поддержанные Штатами ультиматумы ваххабитской диктатуры.

Что до последствий (не этого никогда не происходившего диалога) попытки Саудовской Аравии «поставить Россию на колени», то графики изменения цен на нефть WTI и российскую Urals более чем наглядны:

WTI

Urals

Год назад оба сорта торговались приблизительно по одной цене, а сегодня российская нефть колеблется вокруг 16-22 долларов за баррель. WTI, которой торгуют в том числе и американцы, мало того что падала до почти минус 40 долларов, так и на момент подготовки материала торгуется по $15,39.

В дополнение к графикам на несостоятельность теории о способности саудитов ставить Москве ультиматумы указывает их же миролюбивое заявление.

«Королевство подтверждает стремление к достижению стабильности на рынке нефти и готовность принять любые дополнительные меры в партнерстве со странами ОПЕК+ и другими производителями», — сообщает агентство Saudi Press Agency (SPA).

Тем временем уже 43% американцев, согласно исследованию Pew Research Center, потеряли в зарплате и оказались на грани увольнения. А 28% из них сообщили, что уже стали безработными. При этом нефтедобывающие компании разоряются, нефть хранить негде, сокращение (уже на миллион баррелей) в не участвующих ни в каких соглашениях США, идет «естественным» путем. К примеру, добывающий почти половину американской нефти Техас требует сократить добычу еще на миллион баррелей.

Что до России, то пресс-секретарь президента Песков назвал «очередной чушью» сообщения о якобы ссоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии и объяснил обвал цен на нефть WTI действиями спекулянтов, призвав не придавать ситуации «апокалиптическую окраску». Россия готова ко всему и спокойна.

Если вспомнить, что 4 марта глава Минэнерго РФ Александр Новак демонстративно покинул проходившее в Вене заседание ОПЕК+, а 6 марта выход России из сделки был подтвержден официально, то спокойствие Москвы объяснимо: к войне готовились, начали вовремя и пока все идет по плану.

И это планы не США и не Саудовской Аравии.

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