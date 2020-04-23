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 Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса
9:45   23 Апреля 2020
Весь мир

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Госдеп США отрицает искусственное создание нового коронавируса

Новый коронавирус, распространившийся по миру, не имеет доказательств искусственного происхождения. Об этом заявили в Госдепе США.

По словам помощника американского госсекретаря Элен Маккарти, ученые по всему миру проводили исследования COVID-19. Представитель Госдепа отметила, что их точка зрения сводится к тому, что доказательства об искусственном происхождении вируса отсутствуют.

Тем не менее существуют другие точки зрения на этот счет. Например, вирусолог Люк Монтанье говорил, что коронавирус нового типа мог быть изменен. По мнению специалиста, в него могли добавить частицы ВИЧ, пишет ФАН.

Академик РАН Валерий Черешнев считает, что новая коронавирусная инфекция появилась естественным путем. Однако вирус требует более подробного изучения.

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Автор: Яна Либерман
#сша #коронавирус

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