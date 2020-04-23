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9:24   23 Апреля 2020
Экономика

Российские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам

Российские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам

Кредитные организации пересматривают программы работы со своими клиентами в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса. Так, банки снижают лимиты по кредитным картам и отменяют кэшбэк.

Россияне пожаловались на сокращение лимита по кредиткам. При этом банки не уведомили держателей карт о том, что снизили максимальный порог. Эксперты считают, что кредитно-финансовые организации переоценивают риски платежеспособности своих клиентов, пишет РБК.

Причина, по которой банки приняли решение урезать лимит клиентов, кроется в непростой экономической ситуации в мире. Учреждения пытаются снизить риски, когда российские граждане войдут в повышенную кредитную нагрузку, а после не смогут выполнить свои долговые обязательства.

Решение об отмене программ лояльности в свою очередь опирается на постановление Центробанка России. В период с 15 по 30 апреля регулятор установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%, в то время как ранее она составляла в районе 1,2–2,2%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #банки #кредитная карта #коронавирус

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