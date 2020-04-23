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9:21   23 Апреля 2020
Россия

ЦБ призывает Глазьева отказаться от публичных заявлений на время пандемии

ЦБ призывает Глазьева отказаться от публичных заявлений на время пандемии

Центральный банк России считает, что министру ЕЭК Сергею Глазьеву следует снизить свою информационную активность в сложившейся ситуации.

Ранее он озвучил свои предложения по поводу стабилизации экономики. Как сообщает "Интерфакс", Глазьев призвал принять меры по нейтрализации деятельности спекулянтов, которые используют колебания цен на нефть для влияния на курс рубля.

После этого заявления Центробанк направил письмо в Минэкономразвития, в котором предложение министра было подвергнуто критике, так как его инициатива содержит неточности, что в сложившихся условиях несет в себе репутационные риски для правительства и Банка России.

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Автор: Василий Пименов
#россия #цб #глазьев

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