ЦБ призывает Глазьева отказаться от публичных заявлений на время пандемии

Центральный банк России считает, что министру ЕЭК Сергею Глазьеву следует снизить свою информационную активность в сложившейся ситуации.

Ранее он озвучил свои предложения по поводу стабилизации экономики. Как сообщает "Интерфакс", Глазьев призвал принять меры по нейтрализации деятельности спекулянтов, которые используют колебания цен на нефть для влияния на курс рубля.

После этого заявления Центробанк направил письмо в Минэкономразвития, в котором предложение министра было подвергнуто критике, так как его инициатива содержит неточности, что в сложившихся условиях несет в себе репутационные риски для правительства и Банка России.