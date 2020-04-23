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9:14   23 Апреля 2020
Политика

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН о снятии санкций во время пандемии COVID-19

Украинская сторона заблокировала резолюцию РФ о снятии санкций во время пандемии китайского коронавируса. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат сообщил, что похожий документ уже пытались внести на голосование в начале апреля. Тогда его не поддержали Соединенные Штаты и некоторые страны Евросоюза. Текст резолюции подразумевал снятие односторонних санкций в адрес ряда стран для обеспечения поддержки на фоне пандемии COVID-19. 

Глава украинского МИД попытался обвинить российскую сторону в неких манипуляциях и подчеркнул, что Киев не станет поддерживать подобные документы.   

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #украина #санкции #оон

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