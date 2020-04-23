Биолог предупредила о новой пандемии, если человечество не изменит стратегию поведения

Человечество может ждать новая пандемия, если люди не начнут задумываться об изменении своего поведения сейчас, заявила биолог Мария Воронцова.

Эксперт сообщила, что человек с действующей системой действий для своего выживания очень опасен для планеты Земля. Пагубное влияние человека на все экосистемы планеты принимают пугающий масштаб. Об этом сообщает РИА Новости.

Воронцова рассказала, что уже исчезают целые виды водорослей-ламинарий, которые служат домом для большого количества рыб. Она также отметила, что из-за ловли тралением уничтожается вся глубоководная живность. Кроме того, биолог сообщила, что на дне океана обнаружено огромное количество залежей кобальта, марганца и прочего, использование которых велико в мобильных телефонах.