Путин уволил зампредседателя Следственного комитета РФ

Указ об увольнении Александра Сорочкина опубликован на портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета–руководителя главного военного следственного управления генерала-полковника юстиции Александра Сергеевича Сорочкина, а также он уволил его с военной службы.

О причинах отставки неизвестно. С 2007 года Сорочкин работал заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре. Эту должность он занимал с 2011 года. Александру Сергеевичу исполнилось 62 года в марте 2020.