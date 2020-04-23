Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) обменялась ударами с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам" на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Сирийская арабская армия (САА) обменялась ударами с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам" на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

В течение для в южных районах провинции наблюдались взаимные обстрелы. Согласно данным Masar Press Agency, части САА обестреливали укрепленные районы террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", расположенные на окраинах населенных пунктов Аль-Бара, Аль-Фатира и Кансафра.

Перестрелки спровоцировали боевики. Для установления мест их базирования САА использовала разведывательные дроны. Сообщений о потерях не поступало.