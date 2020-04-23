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6:44   23 Апреля 2020
Общество

Камеры с искусственным интеллектом установят в больнице в Отрадном

Камеры с искусственным интеллектом установят в больнице в Отрадном

Клиника "Медси" в Отрадном установили систему "Третьего мнения", обладающую искусственным интеллектом видеонаблюдения за пациентами в палатах.

Больница "Медси" в Отрадном установила камеры с искусственным интеллектом в палатах за 48 часов. Система "Третьего мнения" не является дорогостоящей. Как отмечают сотрудники клиники, одна камера стоит всего 4 тысячи рублей, а обслуживание всего 100 рублей в день, сообщает телеканал "360".

Однако система "Третье мнение" согласилась сотрудничать с клиниками на бюджетной основе в связи с ситуацией коронавируса. Камеры с искусственным интеллектом позволяют врачам вести оперативную слежку за состоянием пациентов, что позволяет медперсоналу реже подвергать себя опасности, посещая палаты больных COVID-19 не так часто. По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в стране увеличилось до 57 999 человек.

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Автор: Василий Пименов
#рф #коронавирус

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