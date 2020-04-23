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6:23   23 Апреля 2020
Общество

Журналистка RT попросила проверить шествие коммунистов в день рождения Ленина

Журналистка RT попросила проверить шествие коммунистов в день рождения Ленина

Сотрудница RT Екатерина Винокурова рассказала, что отправила письмо с просьбой проверить действия партии КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, которые устроили массовое шествие по Красной площади в честь дня рождения Ленина.

В своем Telegram-канале она отметила, что самому Зюганову уже 75 лет, а значит ему, как никому другому, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Введенные меры и ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, одинаково действуют для всех.

Журналистка подчеркнула, что те, кто нарушают эти правила, должны быть наказаны в соответствии с законодательством. В своей рассылки для СПЧ она призвала отправить эти письма дальше в Генпрокуратуру, а также в ФСО, ГУМВД Москвы и московскую мэрию. 

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Автор: Илья Романович
#зюганов #кпрф #коронавирус

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