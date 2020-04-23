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5:58   23 Апреля 2020
Политика

Российский эксперт предрек Африке нефтяной кризис из-за политики США

Российский эксперт предрек Африке нефтяной кризис из-за политики США

Большинство мировых держав свернули добычу сырья на территории Африки, поэтому здесь остается много не проданных нефтепродуктов.

В последние дни нефтяной рынок шатает с невероятной силой. Цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) обвалилась ниже нуля, весте с Соединенными Штатами нефтяной кризис настиг весь мир. Федеральное агентство новостей рассказало, как нефть, которую добывают в Техасе, повлияла на добычу Черного золота на территории африканских стран.

Нефть марки WTI является одним из благоприятных и популярных сортов сырья. Цена на 2/3 мировых сортов нефти зависит от экспортной цены на WTI и на Brent. Следовательно кризис в США отразится и на Черный континент, где добыча нефти составляют большую долю от мирового экспорта.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрек нефтяной кризис Африке, об этом пишет Федеральное агентство новостей в своем большом материале о том, как континенту предстоит "выживать". 

60% капитала Африки зависит от продажи нефти. Многие страны, такие как Китай, используют территории материка для добычи. Нефтяная промышленность обходится не дешево, спрос на нефть упал, бизнес стал нерентабельным. Дальнейшее существование инфраструктур остается под вопросом. Крупные объемы нефти в Африке остается непроданными, что грозит банкротством. 

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Автор: Илья Романович
#сша #сирия #рф #турция #ливия

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