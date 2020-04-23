Пандемия COVID-19 заставит россиян изменить свои покупательские привычки

Отказ от большинства товарных категорий на полгода из-за пандемии коронавирусной инфекции ждет россиян, об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты советующего исследования.

Две трети респондентов ожидают спад экономического роста и примерно столько же считают, что "худшее еще впереди". 44% москвичей и 47% жителей регионов сообщили о своей финансовой незащищенности. Падение спроса затронет 90% товарных категорий, по утверждению исследователей.

33% участников опроса снизят свои расходы на алкоголь, 32% – на парфюмерию и косметику, 21% – на одежду. 31% опрошенных намерены сэкономить на бытовой технике и стационарной электронике, 29% – на гаджеты, 26% – на интерьер и мебель.

Свои расходы россияне намерены увеличить на домашний интернет, свежие продукты, коммунальные услуги и безрецептурные лекарства. 1,2 тыс. респондентов приняли участие в опросе о потребительских расходах на более чем 40 товарных категорий.