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5:55   23 Апреля 2020
Общество

Пандемия COVID-19 заставит россиян изменить свои покупательские привычки

Пандемия COVID-19 заставит россиян изменить свои покупательские привычки

Отказ от большинства товарных категорий на полгода из-за пандемии коронавирусной инфекции ждет россиян, об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты советующего исследования.

Две трети респондентов ожидают спад экономического роста и примерно столько же считают, что "худшее еще впереди". 44% москвичей и 47% жителей регионов сообщили о своей финансовой незащищенности. Падение спроса затронет 90% товарных категорий, по утверждению исследователей.

33% участников опроса снизят свои расходы на алкоголь, 32% – на парфюмерию и косметику, 21% – на одежду. 31% опрошенных намерены сэкономить на бытовой технике и стационарной электронике, 29% – на гаджеты, 26% – на интерьер и мебель.

Свои расходы россияне намерены увеличить на домашний интернет, свежие продукты, коммунальные услуги и безрецептурные лекарства. 1,2 тыс. респондентов приняли участие в опросе о потребительских расходах на более чем 40 товарных категорий.

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Автор: Яна Либерман
#исследование #пандемия #коронавирус

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