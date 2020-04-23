Новые ограничения из-за коронавируса могут ввести в Москве

Возрастание динамики заболевания COVID-19 чревато новыми ограничительными мерами, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Сократить распространение коронавируса нового типа в столице возможно, если "оградить и локализовать заболевание", подчеркнул Данчиков. Только после таких мер можно будет эффективно устранить и лечить коронавирусную инфекцию, сообщил специалист.

От дисциплины москвичей зависит, как скоро в столице будет ослаблен режим самоизоляции; если динамика заболевания будет расти, то ограничительные меры будут прорабатываться дальше, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы.

Также он отметил, что в столице автоматическая система контроля цифровых пропусков работает стабильно. Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.