Турецкая ЧВК SADAT оказывает поддержку сирийским боевикам для дальнейшей реализации последними желаний Анкары воссоздать Османскую империю.

Таким мнением в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) поделился политолог и общественный деятель Иван Аркатов.

Колонка автора Telegram-канала "Стамбульский волк" об активности турецкой частной военной компании SADAT ранее была опубликована журналистами ФАН. По мнению турецких аналитиков, бойцы данной ЧВК вербуют наиболее радикальные исламистские группировки в Чечне, Таджикистане, Казахстане и Сирии, а также занимаются переброской боевиков через Турцию в Ливию.

Создатель первой турецкой ЧВК SADAT International Defense Consultancy A.S. Аднан Танрыверди ранее заявил, что основной целью компании является работа в странах, большинство жителей которых исповедует ислам. После начала кризиса в Сирии в 2011 году турецкая оппозиция неоднократно обвиняла бойцов ЧВК SADAT в подготовке боевиков из числа сирийских беженцев, которые находились на территории Турции.

Ранее были опубликованы данные, что существует информация, которая подтверждает, что турецкая ЧВК была создана по личному распоряжению главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик неоднократно говорил о вмешательстве российской ЧВК "Вагнер" в Ливию, но никогда не упоминал о ЧВК SADAT, которая, в отличие от российской ЧВК, действительно находится на территории данного североафриканского государства.

Примечательно, что обязательное условие для бойцов турецкой ЧВК — разделять и соблюдать религиозные и программные принципы "Партии справедливости и развития". По некоторым данным, компания активно сотрудничает с разведкой MIT.

По словам Аркатова, сотрудники ЧВК SADAT занимаются незаконным введением войск на территорию Сирии.