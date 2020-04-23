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3:31   23 Апреля 2020
Армия

Более семи тонн продовольствия получили мирные сирийцы в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

Более семи тонн продовольствия получили мирные сирийцы в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

Свыше семи тонн продовольственного груза через местные органы самоуправления получили мирные жители сирийских населенных пунктов Мескена и Мазлум, расположенных в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор соответственно.

Информацию об этом передает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев в ходе традиционного брифинга. По его словам, военные России продолжают осуществлять все необходимые мероприятия по невоенному урегулированию сирийского конфликта. В рамках российско-турецкого соглашения за минувшие сутки было проведено совместное патрулирование в провинции Хасака и одиночные рейды по маршруту в провинции Алеппо и в окрестностях населенного пункта Мамбрук. Кроме того, силами авиации реализована воздушная проверка района аэродрома Камишлия. 

Случаев нарушение режима прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны протурецких сил за прошедшие 24 часа зафиксировано не было. Однако территории населенных пунктов провинций Идлиб и Алеппо подверглись обстрелам боевиков террористической организации, запрещенной в России, "Джебхат ан-Нусра". 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #журавлев #цпвс

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