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Мишустин и вице-президент Турции обсудили вопросы сотрудничества по борьбе с коронавирусом

Мишустин и вице-президент Турции обсудили вопросы сотрудничества по борьбе с коронавирусом

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3:04   23 Апреля 2020
Политика

Мишустин и вице-президент Турции обсудили вопросы сотрудничества по борьбе с коронавирусом

Мишустин и вице-президент Турции обсудили вопросы сотрудничества по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с коронавирусом нового типа и работу по возвращению граждан двух стран на родину, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Во время беседы также были подняты вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран и работа над совместными проектами. Об этом сообщает ТАСС.

"Михаил Мишустин и Фуат Октай обменялись мнениями о предпринимаемых в России и Турции мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и организации работы по возвращению граждан двух стран на родину", — говорится в сообщении.

Также министры обсудили и крупные проекты в промышленной и энергетической сфере, в частности, эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции.

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Автор: Илья Романович
#россия #турция #мишустин

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