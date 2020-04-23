Глава МВД ПНС Ливии обвинил фельдмаршала ЛНА в преступлениях протурецких боевиков

Глава "МВД" нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага попытался уличить предводителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара в преступлениях боевиков, подконтрольных Турции.

Соответствующее заявление Башага озвучил в ходе масштабной пресс-конференции, прошедшей 22 апреля. На ряду с бездоказательными обвинениями представитель ПНС также сообщил о восстановлении доверия мирного населения к "МВД". Расследование на эту тему обнародовало Федеральное агентство новостей.

"Мы смогли восстановить доверие граждан к МВД ПНС — сотрудники МВД стараются присутствовать везде", — заявил глава ведомства нелегитимного правительства.

Члены ООН накануне выразили обеспокоенность в связи с используемыми методами по реабилитации доверия жителей. Речь идет о правонарушениях, которые ежедневно инициируют представители триполитанских вооруженных формирований, находящихся под влиянием ПНС, на территории городов Сурмана и Сабрата.