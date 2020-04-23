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 Глава МВД ПНС Ливии обвинил фельдмаршала ЛНА в преступлениях протурецких боевиков

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2:21   23 Апреля 2020
Политика

Глава МВД ПНС Ливии обвинил фельдмаршала ЛНА в преступлениях протурецких боевиков

Глава МВД ПНС Ливии обвинил фельдмаршала ЛНА в преступлениях протурецких боевиков

Глава "МВД" нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага попытался уличить предводителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара в преступлениях боевиков, подконтрольных Турции.

Соответствующее заявление Башага озвучил в ходе масштабной пресс-конференции, прошедшей 22 апреля. На ряду с бездоказательными обвинениями представитель ПНС также сообщил о восстановлении доверия мирного населения к "МВД". Расследование на эту тему обнародовало Федеральное агентство новостей

"Мы смогли восстановить доверие граждан к МВД ПНС — сотрудники МВД стараются присутствовать везде", — заявил глава ведомства нелегитимного правительства. 

Члены ООН накануне выразили обеспокоенность в связи с используемыми методами по реабилитации доверия жителей. Речь идет о правонарушениях, которые ежедневно инициируют представители триполитанских вооруженных формирований, находящихся под влиянием ПНС, на территории городов Сурмана и Сабрата. 

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Автор: Борис Нестеров
#лна #пнс ливии

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