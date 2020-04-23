Очередная утечка данных пользователей Facebook продается за 540 долларов

Персональные данные пользователей сети Facebook в очередной раз оказались в свободном доступе.

Компания по кибербезопасности Cyble смогла приобрести телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей соцсети за 540 долларов на просторах Даркнета. Об этом сообщает ФАН.

В базе, которая доступна за 540 долларов, оказались уникальные ID пользователей Facebook, полные имена, электронная почта, телефонные номера, даты последнего входа в Сеть, а также статус отношений и возраст. Этой информацией могут воспользоваться и мошенники. Причина утечки пока неизвестна.

Аналогичная ситуация уже случалась в октябре, когда из соцсети Instagram, принадлежащей Facebook, были украдены личные данные 20 миллионов аккаунтов.