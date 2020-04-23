Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Очередная утечка данных пользователей Facebook продается за 540 долларов

Очередная утечка данных пользователей Facebook продается за 540 долларов

 Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом
Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

 Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США
Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

 Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»

Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»
Очередная утечка данных пользователей Facebook продается за 540 долларов

Очередная утечка данных пользователей Facebook продается за 540 долларов

 Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом
Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

 Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США
Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

 Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»

Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»
1:32   23 Апреля 2020
Общество

Очередная утечка данных пользователей Facebook продается за 540 долларов

Очередная утечка данных пользователей Facebook продается за 540 долларов

Персональные данные пользователей сети Facebook в очередной раз оказались в свободном доступе.

Компания по кибербезопасности Cyble смогла приобрести телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей соцсети за 540 долларов на просторах Даркнета. Об этом сообщает ФАН.

В базе, которая доступна за 540 долларов, оказались уникальные ID пользователей Facebook, полные имена, электронная почта, телефонные номера, даты последнего входа в Сеть, а также статус отношений и возраст. Этой информацией могут воспользоваться и мошенники. Причина утечки пока неизвестна.

Аналогичная ситуация уже случалась в октябре, когда из соцсети Instagram, принадлежащей Facebook, были украдены личные данные 20 миллионов аккаунтов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#данные #facebook #утечка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...