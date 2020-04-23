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Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

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0:40   23 Апреля 2020
Политика

Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

Башага в попытках привлечь внимание Запада заявил о химатаке ЛНА

Ливийская национальная армия якобы применила нервно-паралитический газ, об этом сообщил глава "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башага.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто сообщает о том, что в Ливии якобы находится ЧВК "Вагнер", при этом он ни разу не предоставил никаких доказательств этого. Фатхи Башага в свою очередь заявил, что ЛНА якобы применила нервно-паралитический газ при участии ЧВК "Вагнер". Аналогичные вбросы ранее делали боевики в Сирии для того, чтобы привлечь внимание Запада.

Гражданский аэропорт Митига используется фактически как военная база, откуда турецкие беспилотники вылетают ежедневно, об этом Башага не упомянул. Из-за пандемии коронавирусной инфекции, спровоцированной турецкими интервентами, гражданские воздушные самолеты уже не летают.

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Автор: Илья Романович
#ливия #запад #лна

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