Ливийская национальная армия якобы применила нервно-паралитический газ, об этом сообщил глава "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башага.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто сообщает о том, что в Ливии якобы находится ЧВК "Вагнер", при этом он ни разу не предоставил никаких доказательств этого. Фатхи Башага в свою очередь заявил, что ЛНА якобы применила нервно-паралитический газ при участии ЧВК "Вагнер". Аналогичные вбросы ранее делали боевики в Сирии для того, чтобы привлечь внимание Запада.

Гражданский аэропорт Митига используется фактически как военная база, откуда турецкие беспилотники вылетают ежедневно, об этом Башага не упомянул. Из-за пандемии коронавирусной инфекции, спровоцированной турецкими интервентами, гражданские воздушные самолеты уже не летают.