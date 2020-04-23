Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

 Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ

Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ
Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

 Турецкое вмешательство в ливийский кризис подтвердили пять пленных боевиков

Турецкое вмешательство в ливийский кризис подтвердили пять пленных боевиков
Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

 Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»

Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»
Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

 Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ

Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ
Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

 Турецкое вмешательство в ливийский кризис подтвердили пять пленных боевиков

Турецкое вмешательство в ливийский кризис подтвердили пять пленных боевиков
Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

 Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»

Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»
0:21   23 Апреля 2020
Политика

Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

Проамериканская курдская администрация, не делающая никаких выводов из нынешней ситуации в Заевфратье, все больше разжигает огонь ненависти к себе со стороны местного населения.

Среди арабских племен продолжается рост недовольства на северо-востоке Сирии. Эта территория находится под контролем проамериканских боевиков из "Демократических сил Сирии" (SDF). Провозглашенная курдская администрация не желает учиться на ошибках, поэтому их действия могут привести к полному коллапсу региона. Об этом сообщает ФАН.

Российская военная полиция урегулировала конфликт, который произошел в поселении Камышлы 21 апреля между бойцами проправительственного ополчения "Национальных сил обороны" и отрядами курдской службы безопасности "Асайиш". Все началось после того, как курды арестовали 12 местных жителей, которые принимали участие в переговорах российских представителей с членами родоплеменного союза "Тай".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #sdf

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...