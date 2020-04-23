Проамериканская курдская администрация, не делающая никаких выводов из нынешней ситуации в Заевфратье, все больше разжигает огонь ненависти к себе со стороны местного населения.

Среди арабских племен продолжается рост недовольства на северо-востоке Сирии. Эта территория находится под контролем проамериканских боевиков из "Демократических сил Сирии" (SDF). Провозглашенная курдская администрация не желает учиться на ошибках, поэтому их действия могут привести к полному коллапсу региона. Об этом сообщает ФАН.

Российская военная полиция урегулировала конфликт, который произошел в поселении Камышлы 21 апреля между бойцами проправительственного ополчения "Национальных сил обороны" и отрядами курдской службы безопасности "Асайиш". Все началось после того, как курды арестовали 12 местных жителей, которые принимали участие в переговорах российских представителей с членами родоплеменного союза "Тай".