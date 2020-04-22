Оперштаб: за сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом
Прошедшие сутки принесли еще 27 погибших с коронавирусом пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, возраст пациентов составил от 38 до 90 лет.
У всех погибших был подтвержден диагноз "пневмония" и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Большинство погибших имели сопутствующие хронические заболевания. Среди жертв — 38-летний пациент, у которого был хронический бронхит.
Общее число жертв достигло 288.