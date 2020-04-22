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 Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ

Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ
Курдские боевики сознательно идут на конфликт с местным населением Сирии по велению США

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23:18   22 Апреля 2020
Общество

Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ

Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ

Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, которые предоставлены всем субъектам России, об этом ТАСС сообщил Михаил Барщевский — полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ.

Нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии пропусков в столице были установлены ранее. Власти Москвы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей

Президиум Верховного суда РФ 21 апреля опубликовал ответы на вопросы судов о применении гражданского, уголовного и административного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в РФ принятых мер по борьбе с COVID-19.

Такие документы обязательного указания для судов не имеют силы и носят рекомендательный характер, сообщил Михаил Барщевский. Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#россия #штрафы #коронавирус

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