Барщевский: применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ

Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, которые предоставлены всем субъектам России, об этом ТАСС сообщил Михаил Барщевский — полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ.

Нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии пропусков в столице были установлены ранее. Власти Москвы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей

Президиум Верховного суда РФ 21 апреля опубликовал ответы на вопросы судов о применении гражданского, уголовного и административного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в РФ принятых мер по борьбе с COVID-19.