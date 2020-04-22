Турецкое вмешательство в ливийский кризис подтвердили пять пленных боевиков

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара в ходе ожесточенного сражения в Абу Салиме захватили в плен пять наемников Сирийской Арабской Республики, которые сражались на стороне "правительства" Файеза Сарраджа.

Видеозапись допроса радикалов в Бенгази была опубликована в соцсетях. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Захваченные в плен сирийцы подтвердили информацию, что попали на территорию Ливии с помощью Анкары, которая взяла на себя обязанности по переброске боевиков. По словам одного из пленников Мохаммеда Ибрагима Эйдави, они прибыли из Газиантепа в Стамбул, а оттуда на аэродром Мисураты. Боевики дислоцировались в Абу Салиме.

Некоторое время назад разведке Ливийской национальной армии удалось отследить пути транспортировки террористов из САР в столицу Ливии через Турцию. Колонна из 160 радикалов под видом мигрантов пересекла контрольно-пропускной пункт на турецко-сирийской границе в районе Бейт Аль-Амин, после чего направилась в сторону Газиантепа. С помощью военного борта сирийцы попали в Стамбул, а оттуда — в аэропорт Митига, который расположен в окрестностях Триполи.