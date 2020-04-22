ФМБА: препарат "Мефлохин" показал эффективность при борьбе с COVID-19

Предварительные результаты исследования лекарственного препарата "Мефлохин" показали положительную динамику. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.

Согласно даниным ФМБА, у 78 процентов с новым коронавирусом со средне-тяжелым состоянием наблюдается положительная динамика.

Исследование проводилось на 347 пациентах. Установлена элиминация вирусной РНК на пятые и седьмые сутки. У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость "Мефлохина".

Отмечается, что серьезных нежелательных явлений в организмах пациентов не было выявлено. Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения "Мефлохина" будут сделаны после клинических исследований — до 20 мая