ФАН поймал "Новую газету" на сборе личных данных пользователей без предупреждения

Редакция Федерального агентства новостей доказала, что победителем в голосовании на получение премии Бориса Немцова, устроенное "Новой газетой", может стать абсолютно любой при помощи накрутки.

"Новая" 14 апреля запустила финальный этап голосования за претендентов на премию Немцова, победитель которой 10 тысяч евро. Все кандидаты являются оппозиционными деятелями. Журналисты ФАН, используя браузер Tor, смогли убедиться, что за одного кандидата можно проголосовать неограниченное количество раз. Отдав "лишние" голоса за скандального блогера Алексея Навального журналисты выяснили, что "Новая" еще и собирает персональные данные своих читателей, не информируя их об этом. Сайт пытался получить с компьютера canvas-изображение (фингерпринт). При помощи такого изображения, которое в цифровой среде приравнивается к отпечатку пальца, злоумышленники могут проследить за действиями пользователя в Сети.

Корреспонденты ФАН проверили страницы с голосованием за прошлые года и выяснили, что там тоже применялась технология "фингерпринтинга", поэтому честность таких "выборов" крайне сомнительна. Помимо того, организаторы голосования не оповестили пользователей о том, что используют canvas-изображения. ФАН допускает, что персональная информация российских пользователей могла быть передана мошенникам и зарубежным спецслужбам.

Редакция ФАН призвала обратить внимание правительства на проблему фингерпринтинга на примере "Новой", выступив с инициативой приравнять "цифровые отпечатки" к личным данным и внести соответствующие поправки в законодательство РФ.