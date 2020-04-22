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20:27   22 Апреля 2020
Общество

Финансовые отчеты "Альянса врачей" вызывают много вопросов о достоверности данных

Финансовые отчеты "Альянса врачей" вызывают много вопросов о достоверности данных

Члены "Альянса врачей" опубликовали статистический отчет о якобы критической нехватке средств индивидуальной защиты для работающего с COVID-19 медперсонала, однако забыли упомянуть свои источники информации.

Представленный на сайте "Альянса" анализ об обеспеченности российских врачей необходимыми средствами защиты для работы с зараженными коронавирусом пациентами представляет собой просто набор цветных графиков и диаграмм. В "исследовании" не представлено ни одного упоминания о конкретном враче, который принял участие в составлении статистки, и ни одной ссылки на больницы, где якобы проходило исследование, сообщают "Народные новости".

Сотрудники "Альянса" используют россиян, чтобы собрать с них побольше пожертвований якобы на помощь врачам. При этом организация не предоставила ни одного финансового отчета о своей деятельности. Публикацию "Альянса" без единого источника информации едва ли можно считать исследованием, а распространение недостоверной информации о коронавирусе в РФ подлежит административному и уголовному наказанию. 

Ознакомиться с мерами по нераспространению коронавируса и отследить актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#фейки #альянс врачей #коронавирус

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